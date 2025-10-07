Direktoryo ng mga Kumpanya
LG Ads
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Pul-Stak Software Inhinyero

  • Greater Bengaluru

LG Ads Pul-Stak Software Inhinyero Sahod sa Greater Bengaluru

Ang median na Pul-Stak Software Inhinyero kompensasyon in Greater Bengaluru package sa LG Ads ay umabot sa ₹4.84M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng LG Ads. Huling na-update: 10/7/2025

Gitna ng Pakete
company icon
LG Ads
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Kabuuan bawat taon
₹4.84M
Antas
L3
Pangunahing Sahod
₹4.54M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹303K
Mga taon sa kumpanya
3 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
3 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa LG Ads?

₹13.98M

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang ₹2.62M+ (minsan ₹26.22M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho

Mag-ambag

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Inhinyero ng Software mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Pul-Stak Software Inhinyero sa LG Ads in Greater Bengaluru ay may taunang kabuuang bayad na ₹6,536,340. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa LG Ads para sa Pul-Stak Software Inhinyero role in Greater Bengaluru ay ₹5,180,077.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa LG Ads

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Altimetrik
  • Zoro
  • Aspire
  • Juni Learning
  • HBC Digital
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources