Levi's
Levi's Mga Sweldo

Ang sahod ng Levi's ay mula $25,761 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Venture Capitalist sa mababang hanay hanggang $211,050 para sa isang Manager ng Produkto sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Levi's. Huling na-update: 10/21/2025

Accountant
$155K
Siyentipiko ng Data
$51.6K
Marketing
$71.4K

Disenyor ng Produkto
$151K
Manager ng Produkto
$211K
Inhinyero ng Software
$36.2K
Manager ng Software Engineering
$70.7K
Venture Capitalist
$25.8K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Levi's ay Manager ng Produkto at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $211,050. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Levi's ay $71,011.

