Direktoryo ng mga Kumpanya
Levi Ray & Shoup
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
Nangungunang Insight
  • Mag-ambag ng natatanging impormasyon tungkol sa Levi Ray & Shoup na maaaring makatulong sa iba (hal. tips sa interview, pagpili ng team, natatanging kultura, atbp).
    • Tungkol sa

    Founded as a local computer consulting company in 1979, Levi, Ray & Shoup, Inc. (LRS) has grown to become a global provider of innovative information technology solutions with more than 900 employees.

    http://www.lrs.com
    Website
    1979
    Taong Naitatag
    630
    Bilang ng mga Empleyado
    $100M-$250M
    Tinatayang Kita
    Pangunahing Tanggapan

    Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

    Mag-subscribe sa verified na mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

    Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

    Itinampok na Trabaho

      Walang itinampok na trabaho para sa Levi Ray & Shoup

    Kaugnay na mga Kumpanya

    • Dropbox
    • Snap
    • Facebook
    • Google
    • Apple
    • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

    Iba pang Resources