Founded as a local computer consulting company in 1979, Levi, Ray & Shoup, Inc. (LRS) has grown to become a global provider of innovative information technology solutions with more than 900 employees.
