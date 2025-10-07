Leidos Pul-Stak Software Inhinyero Sahod sa United States

Ang Pul-Stak Software Inhinyero kompensasyon in United States sa Leidos ay mula $84.4K bawat year para sa T1 hanggang $233K bawat year para sa T6. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $98K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Leidos. Huling na-update: 10/7/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
T1
$84.4K
$83.7K
$86
$621
T2
$97.1K
$96.7K
$350
$0
T3
$108K
$108K
$0
$0
T4
$132K
$131K
$0
$1.7K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***