Ledcor Mga Sweldo

Ang sahod ng Ledcor ay mula $35,987 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Business Analyst sa mababang hanay hanggang $73,563 para sa isang Inhinyero ng Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Ledcor. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Civil Engineer
Median $62.3K
Project Manager
Median $46.5K
Business Analyst
$36K

Inhinyero ng Software
$73.6K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Ledcor er $54,400.

