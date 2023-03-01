LeasePlan Mga Sweldo

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang sahod ng LeasePlan ay mula $10,235 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Siyentipiko ng Data sa mababang hanay hanggang $159,100 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng LeasePlan. Huling na-update: 10/8/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $90.6K
Business Analyst
$68.6K
Data Analyst
$70.4K

Siyentipiko ng Data
$10.2K
Disenyor ng Produkto
$87K
Cybersecurity Analyst
$111K
Manager ng Software Engineering
$159K
Solution Architect
$122K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa LeasePlan ay Manager ng Software Engineering at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $159,100. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa LeasePlan ay $88,797.

