LeanIX Mga Sweldo

Ang sahod ng LeanIX ay mula $57,897 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Disenyor ng Produkto sa mababang hanay hanggang $101,654 para sa isang Konsultant sa Pamamahala sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng LeanIX. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Inhinyero ng Software
Median $69.4K
Konsultant sa Pamamahala
Median $102K
Information Technologist (IT)
$69.3K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
Disenyor ng Produkto
$57.9K
Manager ng Software Engineering
$83.2K
