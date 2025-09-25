Direktoryo ng mga Kumpanya
Lean Staffing Solutions
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Administrative Assistant

  • Lahat ng Administrative Assistant na Sahod

Lean Staffing Solutions Administrative Assistant Sahod

Ang average na Administrative Assistant kabuuang kompensasyon in Colombia sa Lean Staffing Solutions ay mula COP 20.56M hanggang COP 28.73M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Lean Staffing Solutions. Huling na-update: 9/25/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

COP 22.29M - COP 27M
Colombia
Karaniwang Range
Posibleng Range
COP 20.56MCOP 22.29MCOP 27MCOP 28.73M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Administrative Assistant mga submissions sa Lean Staffing Solutions para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

COP 639.15M

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang COP 119.84M+ (minsan COP 1.2B+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Lean Staffing Solutions?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Administrative Assistant mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Administrative Assistant sa Lean Staffing Solutions in Colombia ay may taunang kabuuang bayad na COP 28,729,926. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Lean Staffing Solutions para sa Administrative Assistant role in Colombia ay COP 20,556,757.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Lean Staffing Solutions

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Spotify
  • Dropbox
  • Tesla
  • Microsoft
  • Lyft
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources