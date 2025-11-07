Direktoryo ng mga Kumpanya
League
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software
  • E4

Inhinyero ng Software Antas

E4

Mga Antas sa League

Ihambing ang mga Antas
  1. E3Engineer 1
  2. E4Engineer 2
  3. E5Senior Engineer 1
    4. Ipakita 4 Higit Pang mga Antas
Karaniwan Taunang Kabuuang Kompensasyon
CA$122,677
Pangunahing Sahod
CA$147,518
Stock Grant ()
CA$20,367
Bonus
CA$3,249
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Pinakabagong mga Paghahabla ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
I-export ang DataTingnan ang Mga Bukas na Trabaho
May tanong? Magtanong sa komunidad.

Bisitahin ang Levels.fyi na komunidad para makipag-ugnayan sa mga empleyado mula sa iba't ibang kumpanya, makakuha ng mga tips sa karera, at marami pang iba.

Bisitahin Ngayon!

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa League

Kaugnay na mga Kumpanya

  • TechSmith
  • HealthVerity
  • Calendly
  • ATPCO
  • Travelport
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources