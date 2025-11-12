Lattice Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero Sahod sa San Francisco Bay Area

Ang Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero kompensasyon in San Francisco Bay Area sa Lattice ay mula $206K bawat year para sa L3 hanggang $229K bawat year para sa L6. Ang median na yearng kompensasyon in San Francisco Bay Area package ay umabot sa $220K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Lattice. Huling na-update: 11/12/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
L3
$206K
$189K
$17.5K
$0
L4
$154K
$154K
$0
$0
L5
$254K
$214K
$40K
$0
L6
$229K
$229K
$0
$0
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Lattice, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)
25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)
3 years post-termination exercise window.