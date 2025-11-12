Direktoryo ng mga Kumpanya
Latham & Watkins
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Venture Capitalist

  • Kasamahan

  • Greater Los Angeles Area

Latham & Watkins Kasamahan Sahod sa Greater Los Angeles Area

Ang average na Kasamahan kabuuang kompensasyon in Greater Los Angeles Area sa Latham & Watkins ay mula $451K hanggang $644K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Latham & Watkins. Huling na-update: 11/12/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$517K - $605K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$451K$517K$605K$644K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Venture Capitalist mga submissions sa Latham & Watkins para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Latham & Watkins?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Venture Capitalist mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Kasamahan sa Latham & Watkins in Greater Los Angeles Area ay may taunang kabuuang bayad na $643,500. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Latham & Watkins para sa Kasamahan role in Greater Los Angeles Area ay $451,000.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Latham & Watkins

Kaugnay na mga Kumpanya

  • K&L Gates
  • Clio
  • Rocket Lawyer
  • Northwestern Mutual
  • Cognosante
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources