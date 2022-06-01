Direktoryo ng mga Kumpanya
Landor
Landor Mga Sweldo

Ang sahod ng Landor ay mula $32,170 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Disenyor ng Produkto sa mababang hanay hanggang $90,000 para sa isang Marketing sa mataas na hanay.

$160K

Marketing
Median $90K
Accountant
$78.4K
Disenyor ng Produkto
$32.2K

Mga Madalas na Tanong

The highest paying role reported at Landor is Marketing with a yearly total compensation of $90,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Landor is $78,390.

