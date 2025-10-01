Direktoryo ng mga Kumpanya
Lam Research
  • Sahod
  • Chemical Engineer

  • Lahat ng Chemical Engineer na Sahod

  • San Francisco Bay Area

Lam Research Chemical Engineer Sahod sa San Francisco Bay Area

Ang median na Chemical Engineer kompensasyon in San Francisco Bay Area package sa Lam Research ay umabot sa $186K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Lam Research. Huling na-update: 10/1/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Lam Research
Process Engineer
Fremont, CA
Kabuuan bawat taon
$186K
Antas
L4
Pangunahing Sahod
$162K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$24K
Mga taon sa kumpanya
3 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
7 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Lam Research?

$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
MagdagdagMagdagdag ng CompMagdagdag ng Kompensasyon

Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Iskedyul ng Vesting

33.3%

TAON 1

33.3%

TAON 2

33.3%

TAON 3

Uri ng Stock
RSU

Sa Lam Research, ang RSUs ay sumusunod sa 3-taong iskedyul ng vesting:

  • 33.3% nag-vest sa 1st-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 2nd-TAON (33.30% taunan)

  • 33.3% nag-vest sa 3rd-TAON (33.30% taunan)



Kasamang mga Titulo

Process Engineer

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Chemical Engineer at Lam Research in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $287,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Lam Research for the Chemical Engineer role in San Francisco Bay Area is $188,333.

