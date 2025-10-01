Direktoryo ng mga Kumpanya
Lalamove
Lalamove Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Hong Kong Area

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Hong Kong Area package sa Lalamove ay umabot sa HK$334K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Lalamove. Huling na-update: 10/1/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Lalamove
Software Engineer
Hong Kong, HK, Hong Kong (SAR)
Kabuuan bawat taon
HK$334K
Antas
L2
Pangunahing Sahod
HK$334K
Stock (/yr)
HK$0
Bonus
HK$0
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
1 Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Lalamove?

HK$1.25M

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kasamang mga Titulo

Backend Software Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Lalamove in Greater Hong Kong Area ay may taunang kabuuang bayad na HKHK$3,493,986. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Lalamove para sa Inhinyero ng Software role in Greater Hong Kong Area ay HKHK$2,412,249.

Iba pang Resources