Kyndryl Inhinyero ng Software Sahod sa United States

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in United States sa Kyndryl ay mula $128K bawat year para sa Band 6 hanggang $193K bawat year para sa Band 9. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $122K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Kyndryl. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Band 6
$128K
$127K
$0
$1.4K
Band 7
$119K
$117K
$1K
$1.3K
Band 8
$121K
$121K
$0
$333
Band 9
$193K
$187K
$1.3K
$5K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
