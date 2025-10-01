Kyndryl Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Hyderabad Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Hyderabad Area sa Kyndryl ay umabot sa ₹4.67M bawat year para sa Band 9. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Kyndryl. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Band 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹4.67M
₹4.57M
₹0
₹101K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
