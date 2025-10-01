Kyndryl Inhinyero ng Software Sahod sa Greater Austin Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Greater Austin Area sa Kyndryl ay mula $106K bawat year para sa Band 6 hanggang $121K bawat year para sa Band 8. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Austin Area package ay umabot sa $107K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Kyndryl. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Band 6
$106K
$104K
$0
$2.3K
Band 7
$ --
$ --
$ --
$ --
Band 8
$121K
$121K
$0
$0
Band 9
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
