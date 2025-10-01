Kyndryl Siyentipiko ng Data Sahod sa Greater Bengaluru

Ang Siyentipiko ng Data kompensasyon in Greater Bengaluru sa Kyndryl ay umabot sa ₹2.79M bawat year para sa Band 7. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Bengaluru package ay umabot sa ₹2.95M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Kyndryl. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Band 6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 7
₹2.79M
₹2.79M
₹0
₹0
Band 8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Band 9
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
