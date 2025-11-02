Kroll Analista ng Cybersecurity Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Kroll
Ang median na Analista ng Cybersecurity kompensasyon package sa Kroll ay umabot sa CA$138K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Kroll. Huling na-update: 11/2/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Kroll
Security Analyst
Toronto, ON, Canada
Kabuuan bawat taon
CA$138K
Antas
Senior Consultant
Pangunahing Sahod
CA$138K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Mga taon sa kumpanya
3 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
9 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Kroll?
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Walang nahanap na sahod
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Analista ng Cybersecurity sa Kroll ay may taunang kabuuang bayad na CA$175,216. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Kroll para sa Analista ng Cybersecurity role ay CA$92,615.

