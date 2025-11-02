Direktoryo ng mga Kumpanya
KoderLabs
KoderLabs Inhinyero ng Software Sahod

Ang average na Inhinyero ng Software kabuuang kompensasyon in Pakistan sa KoderLabs ay mula PKR 589K hanggang PKR 824K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng KoderLabs. Huling na-update: 11/2/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

PKR 639K - PKR 774K
Pakistan
Karaniwang Range
Posibleng Range
PKR 589KPKR 639KPKR 774KPKR 824K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa KoderLabs?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa KoderLabs in Pakistan ay may taunang kabuuang bayad na PKR 823,556. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa KoderLabs para sa Inhinyero ng Software role in Pakistan ay PKR 589,269.

