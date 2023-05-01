Direktoryo ng mga Kumpanya
Knak
Knak Mga Sweldo

Ang sahod ng Knak ay mula $89,197 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $92,535 para sa isang Marketing sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Knak. Huling na-update: 11/22/2025

Inhinyero ng Software
Median $89.2K
Marketing
$92.5K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Knak ay Marketing at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $92,535. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Knak ay $90,866.

Iba pang Resources

