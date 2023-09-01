Direktoryo ng mga Kumpanya
King
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

King Mga Sweldo

Ang sahod ng King ay mula $36,686 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Rekruter sa mababang hanay hanggang $288,878 para sa isang Benta sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng King. Huling na-update: 11/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inhinyero ng Software
Median $122K

Bidyong Larong Sopwer na Inhinyero

Marketing
Median $129K
Analista ng Negosyo
$280K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Pag-unlad ng Korporasyon
$107K
Siyentipiko ng Data
$131K
Manager ng Produkto
$216K
Manager ng Proyekto
$132K
Rekruter
$36.7K
Benta
$289K
Manager ng Inhinyeryang Software
$99.3K
Manunulat ng Teknikal
$76.8K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa King ay Benta at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $288,878. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa King ay $129,249.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa King

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Microsoft
  • PayPal
  • Pinterest
  • Roblox
  • LinkedIn
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/king/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.