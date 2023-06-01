Direktoryo ng mga Kumpanya
King Street Capital Management
    Tungkol sa

    King Street Capital Management is a worldwide alternative asset manager that specializes in identifying complex investment opportunities across asset classes and geographies where it has an advantage.

    kingstreet.com
    Website
    1995
    Taong Naitatag
    270
    Bilang ng mga Empleyado
    $10M-$50M
    Tinatayang Kita
    Pangunahing Tanggapan

