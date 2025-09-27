Direktoryo ng mga Kumpanya
Kavak
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Manager ng Produkto

  • Lahat ng Manager ng Produkto na Sahod

Kavak Manager ng Produkto Sahod

Ang average na Manager ng Produkto kabuuang kompensasyon in Argentina sa Kavak ay mula ARS 42.89M hanggang ARS 62.48M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Kavak. Huling na-update: 9/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

ARS 49.25M - ARS 56.13M
Argentina
Karaniwang Range
Posibleng Range
ARS 42.89MARS 49.25MARS 56.13MARS 62.48M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 2 pa Manager ng Produkto mga submissions sa Kavak para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

💰 Tingnan Lahat Mga Sahod

💪 Mag-contribute Ang Inyong Sahod

ARS 192.55M

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang ARS 36.1M+ (minsan ARS 361.04M+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.


Mag-ambag
Ano ang mga antas ng karera sa Kavak?

Makakuha ng Verified na mga Sahod sa inyong Inbox

Mag-subscribe sa verified na Manager ng Produkto mga alok.Makatanggap kayo ng detalyadong breakdown ng compensation sa email. Matuto pa

Ang site na ito ay protektado ng reCAPTCHA at ng Google Privacy Policy at Terms of Service ay naaangkop.

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Produkto sa Kavak in Argentina ay may taunang kabuuang bayad na ARS 62,483,747. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Kavak para sa Manager ng Produkto role in Argentina ay ARS 42,891,386.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Kavak

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Coinbase
  • Dropbox
  • Tesla
  • Amazon
  • Lyft
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources