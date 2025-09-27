Direktoryo ng mga Kumpanya
Kavak
Kavak Siyentipiko ng Data Sahod

Ang average na Siyentipiko ng Data kabuuang kompensasyon in Brazil sa Kavak ay mula R$305K hanggang R$435K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Kavak. Huling na-update: 9/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

R$349K - R$409K
Brazil
Karaniwang Range
Posibleng Range
R$305KR$349KR$409KR$435K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Siyentipiko ng Data at Kavak in Brazil sits at a yearly total compensation of R$434,999. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kavak for the Siyentipiko ng Data role in Brazil is R$304,871.

