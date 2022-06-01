Direktoryo ng mga Kumpanya
Katapult
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Katapult Mga Sweldo

Ang sahod ng Katapult ay mula $44,428 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Inhinyero ng Software sa mababang hanay hanggang $214,200 para sa isang Data Science Manager sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Katapult. Huling na-update: 10/9/2025

$160K

Magkaroon ng Tamang Sahod, Hindi Maging Biktima

Nakipag-negosasyon kami sa libu-libong alok at palaging nakakamit ang $30K+ (minsan $300K+) na pagtaas. Ipanegosasyon ang inyong sahod o ang inyong resume ay pasurihin ng mga tunay na eksperto - mga recruiter na ginagawa ito araw-araw.

Data Science Manager
$214K
Siyentipiko ng Data
$197K
Disenyor ng Produkto
$99.5K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Inhinyero ng Software
$44.4K
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Найвищеоплачувана позиція в Katapult - це Менеджер з науки про дані at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $214,200. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Katapult складає $148,255.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Katapult

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Spotify
  • Roblox
  • Dropbox
  • Microsoft
  • Tesla
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources