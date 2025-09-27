Direktoryo ng mga Kumpanya
Kaseya
Kaseya Manager ng Software Engineering Sahod

Ang average na Manager ng Software Engineering kabuuang kompensasyon in Poland sa Kaseya ay mula PLN 244K hanggang PLN 346K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Kaseya. Huling na-update: 9/27/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

PLN 276K - PLN 314K
Poland
Karaniwang Range
Posibleng Range
PLN 244KPLN 276KPLN 314KPLN 346K
Karaniwang Range
Posibleng Range

PLN 603K

Ano ang mga antas ng karera sa Kaseya?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Software Engineering sa Kaseya in Poland ay may taunang kabuuang bayad na PLN 346,181. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Kaseya para sa Manager ng Software Engineering role in Poland ay PLN 243,500.

