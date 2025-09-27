Kaseya Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Poland sa Kaseya ay mula PLN 255K bawat year para sa Software Engineer 2 hanggang PLN 291K bawat year para sa Senior Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Poland package ay umabot sa PLN 265K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Kaseya. Huling na-update: 9/27/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Kasamang mga TituloMaghandog ng Bagong Titulo