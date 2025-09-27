Direktoryo ng mga Kumpanya
Kaseya
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya
Kaseya Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Poland sa Kaseya ay mula PLN 255K bawat year para sa Software Engineer 2 hanggang PLN 291K bawat year para sa Senior Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Poland package ay umabot sa PLN 265K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Kaseya. Huling na-update: 9/27/2025

Karaniwang Kompensasyon Ayon sa Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Software Engineer 1
(Entry Level)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer 2
PLN 255K
PLN 255K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 291K
PLN 290K
PLN 0
PLN 1.5K
Staff Software Engineer 1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
PLN 603K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Mga Sahod sa Internship

Ano ang mga antas ng karera sa Kaseya?

Kasamang mga Titulo

Pul-Stak Software Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Kaseya in Poland ay may taunang kabuuang bayad na PLN 327,642. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Kaseya para sa Inhinyero ng Software role in Poland ay PLN 274,918.

Iba pang Resources