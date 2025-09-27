Kaseya Sales Sahod

Ang Sales kompensasyon in United States sa Kaseya ay umabot sa $136K bawat year para sa Senior Sales. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $80K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Kaseya. Huling na-update: 9/27/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Sales 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales
$96.3K
$90K
$0
$6.3K
Staff Sales 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Kasamang mga TituloMaghandog ng Bagong Titulo