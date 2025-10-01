Direktoryo ng mga Kumpanya
Justworks
  • Sahod
  • Inhinyero ng Software

  • Lahat ng Inhinyero ng Software na Sahod

  • New York City Area

Justworks Inhinyero ng Software Sahod sa New York City Area

Ang median na Inhinyero ng Software kompensasyon in New York City Area package sa Justworks ay umabot sa $193K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Justworks.

Gitna ng Pakete
company icon
Justworks
Software Engineer
New York, NY
Kabuuan bawat taon
$193K
Antas
L5
Pangunahing Sahod
$190K
Stock (/yr)
$3K
Bonus
$0
Mga taon sa kumpanya
7 Mga Taon
Mga taon ng karanasan
7 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Justworks?

$160K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Mga Sahod sa Internship

Iskedyul ng Vesting

5%

TAON 1

15%

TAON 2

40%

TAON 3

40%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Justworks, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 5% nag-vest sa 1st-TAON (5.00% taunan)

  • 15% nag-vest sa 2nd-TAON (1.25% buwanang)

  • 40% nag-vest sa 3rd-TAON (3.33% buwanang)

  • 40% nag-vest sa 4th-TAON (3.33% buwanang)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

TAON 1

30%

TAON 2

30%

TAON 3

30%

TAON 4

Uri ng Stock
Options

Sa Justworks, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 10% nag-vest sa 1st-TAON (10.00% taunan)

  • 30% nag-vest sa 2nd-TAON (2.50% buwanang)

  • 30% nag-vest sa 3rd-TAON (2.50% buwanang)

  • 30% nag-vest sa 4th-TAON (2.50% buwanang)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Kasamang mga Titulo

Backend Software Inhinyero

Pul-Stak Software Inhinyero

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Inhinyero ng Software sa Justworks in New York City Area ay may taunang kabuuang bayad na $222,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Justworks para sa Inhinyero ng Software role in New York City Area ay $185,000.

Iba pang Resources