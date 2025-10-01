Justworks Manager ng Produkto Sahod sa New York City Area

Ang median na Manager ng Produkto kompensasyon in New York City Area package sa Justworks ay umabot sa $200K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Justworks. Huling na-update: 10/1/2025
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
5%
TAON 1
15%
TAON 2
40%
TAON 3
40%
TAON 4
Sa Justworks, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
5% nag-vest sa 1st-TAON (5.00% taunan)
15% nag-vest sa 2nd-TAON (1.25% buwanang)
40% nag-vest sa 3rd-TAON (3.33% buwanang)
40% nag-vest sa 4th-TAON (3.33% buwanang)
Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.
10%
TAON 1
30%
TAON 2
30%
TAON 3
30%
TAON 4
Sa Justworks, ang Options ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
10% nag-vest sa 1st-TAON (10.00% taunan)
30% nag-vest sa 2nd-TAON (2.50% buwanang)
30% nag-vest sa 3rd-TAON (2.50% buwanang)
30% nag-vest sa 4th-TAON (2.50% buwanang)
Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.