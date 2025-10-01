Johnson & Johnson Inhinyero ng Software Sahod sa New York City Area

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in New York City Area sa Johnson & Johnson ay mula $81.6K bawat year para sa 23 hanggang $116K bawat year para sa 24. Ang median na yearng kompensasyon in New York City Area package ay umabot sa $95K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Johnson & Johnson. Huling na-update: 10/1/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
23
$81.6K
$78.3K
$2.5K
$810
24
$116K
$108K
$0
$7.7K
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
