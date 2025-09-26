Direktoryo ng mga Kumpanya
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover UX Researcher Sahod

Ang average na UX Researcher kabuuang kompensasyon in United States sa Jaguar Land Rover ay mula $114K hanggang $165K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Jaguar Land Rover. Huling na-update: 9/26/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$129K - $150K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$114K$129K$150K$165K
Karaniwang Range
Posibleng Range

$160K

Ano ang mga antas ng karera sa Jaguar Land Rover?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa UX Researcher sa Jaguar Land Rover in United States ay may taunang kabuuang bayad na $165,410. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Jaguar Land Rover para sa UX Researcher role in United States ay $113,980.

