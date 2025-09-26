Direktoryo ng mga Kumpanya
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Information Technologist (IT) Sahod

Ang average na Information Technologist (IT) kabuuang kompensasyon sa Jaguar Land Rover ay mula £50.7K hanggang £71K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Jaguar Land Rover. Huling na-update: 9/26/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

£54.9K - £63.9K
United Kingdom
Karaniwang Range
Posibleng Range
£50.7K£54.9K£63.9K£71K
Karaniwang Range
Posibleng Range

£122K

Ano ang mga antas ng karera sa Jaguar Land Rover?

Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a jobFamilies.Information Technologist (IT) at Jaguar Land Rover sits at a yearly total compensation of £71,014. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jaguar Land Rover for the jobFamilies.Information Technologist (IT) role is £50,724.

Iba pang Resources