Jabil Inhinyero ng Software Sahod

Ang Inhinyero ng Software kompensasyon in Taiwan sa Jabil ay mula NT$1.25M bawat year para sa Software Engineer II hanggang NT$1.63M bawat year para sa Senior Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Taiwan package ay umabot sa NT$1.4M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Jabil. Huling na-update: 9/26/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock
Bonus
Junior Software Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***