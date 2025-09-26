Direktoryo ng mga Kumpanya
Jabil
    Levels FYI Logo
  • Sahod
  • Sales

  • Lahat ng Sales na Sahod

Jabil Sales Sahod

Ang average na Sales kabuuang kompensasyon in United States sa Jabil ay mula $103K hanggang $140K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Jabil. Huling na-update: 9/26/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$110K - $133K
United States
Karaniwang Range
Posibleng Range
$103K$110K$133K$140K
Karaniwang Range
Posibleng Range

$160K

Ano ang mga antas ng karera sa Jabil?

Mga Madalas na Tanong

