isolved Mga Sweldo

Ang sahod ng isolved ay mula $50,250 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Analista ng Pananalapi sa mababang hanay hanggang $169,150 para sa isang Pag-unlad ng Negosyo sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng isolved. Huling na-update: 11/21/2025

Inhinyero ng Software
Median $125K
Pag-unlad ng Negosyo
$169K
Serbisyo sa Customer
$57.2K

Analista ng Pananalapi
$50.3K
Arkitekto ng Solusyon
$164K
Manager ng Programang Teknikal
$84.6K
Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa isolved ay Pag-unlad ng Negosyo at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $169,150. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa isolved ay $104,788.

