Isabella Stewart Gardner Museum
    The Isabella Stewart Gardner Museum in Boston is a stunning building modeled after a Venetian palazzo. It boasts an impressive art collection and beautiful flower-filled courtyard.

    1903
    126
    $10M-$50M
