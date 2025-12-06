Direktoryo ng mga Kumpanya
IPE Global
IPE Global Legal Sahod

Ang average na Legal kabuuang kompensasyon in India sa IPE Global ay mula ₹311K hanggang ₹442K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng IPE Global. Huling na-update: 12/6/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

$4K - $4.8K
India
Karaniwang Range
Posibleng Range
$3.5K$4K$4.8K$5K
Karaniwang Range
Posibleng Range

Ano ang mga antas ng karera sa IPE Global?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Legal sa IPE Global in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹441,846. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa IPE Global para sa Legal role in India ay ₹311,214.

Iba pang Resources

