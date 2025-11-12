Intuit Makina na Pag-aaral na Inhinyero Sahod

Ang Makina na Pag-aaral na Inhinyero kompensasyon in United States sa Intuit ay mula $239K bawat year para sa Software Engineer 2 hanggang $948K bawat year para sa Architect. Ang median na yearng kompensasyon in United States package ay umabot sa $332K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Intuit. Huling na-update: 11/12/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$239K
$166K
$58.7K
$15K
Senior Software Engineer
$254K
$189K
$49.2K
$16.3K
Staff Software Engineer
$351K
$221K
$84K
$46K
Kumpanya
Pangalan ng Antas
Mga Taon ng Karanasan
Kabuuang Kompensasyon
|Walang nahanap na sahod
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Intuit, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)