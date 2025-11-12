Direktoryo ng mga Kumpanya
Intuit Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero Sahod sa Greater Toronto Area

Ang Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero kompensasyon in Greater Toronto Area sa Intuit ay mula CA$113K bawat year para sa Software Engineer 1 hanggang CA$280K bawat year para sa Staff Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Toronto Area package ay umabot sa CA$162K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Intuit. Huling na-update: 11/12/2025

Karaniwang Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
Software Engineer 1
(Entry Level)
CA$113K
CA$100K
CA$9.8K
CA$3.3K
Software Engineer 2
CA$149K
CA$123K
CA$20.4K
CA$6K
Senior Software Engineer
CA$222K
CA$159K
CA$45.4K
CA$17.8K
Staff Software Engineer
CA$280K
CA$163K
CA$83.2K
CA$33.7K
Tingnan 4 Mga Karagdagang Antas
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Intuit, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero sa Intuit in Greater Toronto Area ay may taunang kabuuang bayad na CA$280,287. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Intuit para sa Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero role in Greater Toronto Area ay CA$168,785.

Iba pang Resources