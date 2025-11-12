Intuit Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero Sahod sa Greater Toronto Area

Ang Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero kompensasyon in Greater Toronto Area sa Intuit ay mula CA$113K bawat year para sa Software Engineer 1 hanggang CA$280K bawat year para sa Staff Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Toronto Area package ay umabot sa CA$162K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Intuit. Huling na-update: 11/12/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
Software Engineer 1
CA$113K
CA$100K
CA$9.8K
CA$3.3K
Software Engineer 2
CA$149K
CA$123K
CA$20.4K
CA$6K
Senior Software Engineer
CA$222K
CA$159K
CA$45.4K
CA$17.8K
Staff Software Engineer
CA$280K
CA$163K
CA$83.2K
CA$33.7K
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Intuit, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)