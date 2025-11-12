Intuit Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero Sahod sa Atlanta Area

Ang Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero kompensasyon in Atlanta Area sa Intuit ay mula $161K bawat year para sa Software Engineer 2 hanggang $318K bawat year para sa Staff Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in Atlanta Area package ay umabot sa $262K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Intuit. Huling na-update: 11/12/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$161K
$129K
$25.1K
$7.6K
Senior Software Engineer
$236K
$152K
$62.6K
$20.8K
Staff Software Engineer
$318K
$203K
$74.3K
$40.5K
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Intuit, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)