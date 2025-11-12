Direktoryo ng mga Kumpanya
Intuit
Intuit Prontend na Sopwer na Inhinyero Sahod sa Greater Bengaluru

Ang Prontend na Sopwer na Inhinyero kompensasyon in Greater Bengaluru sa Intuit ay mula ₹5.11M bawat year hanggang ₹12.05M. Ang median na yearng kompensasyon in Greater Bengaluru package ay umabot sa ₹7.55M. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Intuit. Huling na-update: 11/12/2025

Karaniwang Antas
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
Software Engineer 1
(Entry Level)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer 2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Software Engineer
₹7.72M
₹4.48M
₹2.63M
₹614K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Intuit, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Prontend na Sopwer na Inhinyero sa Intuit in Greater Bengaluru ay may taunang kabuuang bayad na ₹12,047,489. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Intuit para sa Prontend na Sopwer na Inhinyero role in Greater Bengaluru ay ₹7,104,749.

Iba pang Resources