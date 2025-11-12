Intuit Bakend na Sopwer na Inhinyero Sahod sa San Francisco Bay Area

Ang Bakend na Sopwer na Inhinyero kompensasyon in San Francisco Bay Area sa Intuit ay mula $155K bawat year para sa Software Engineer 1 hanggang $534K bawat year para sa Senior Staff Software Engineer. Ang median na yearng kompensasyon in San Francisco Bay Area package ay umabot sa $265K. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Intuit. Huling na-update: 11/12/2025
Pangalan ng Antas
Kabuuan
Base
Stock ()
Bonus
Software Engineer 1
$155K
$129K
$15.7K
$10.7K
Software Engineer 2
$202K
$154K
$35.6K
$12.7K
Senior Software Engineer
$274K
$186K
$72K
$16.1K
Staff Software Engineer
$355K
$208K
$110K
$36.4K
25%
TAON 1
25%
TAON 2
25%
TAON 3
25%
TAON 4
Sa Intuit, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:
25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)
25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)
25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)