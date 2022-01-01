Direktoryo ng mga Kumpanya
Interactive Brokers
Interactive Brokers Mga Sweldo

Ang sahod ng Interactive Brokers ay mula $11,558 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Teknologist ng Impormasyon (IT) sa mababang hanay hanggang $400,000 para sa isang Manager ng Inhinyeryang Software sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Interactive Brokers. Huling na-update: 11/25/2025

Inhinyero ng Software
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Bakend na Sopwer na Inhinyero

Pul-Stak na Sopwer na Inhinyero

Analista ng Cybersecurity
Median $280K
Manager ng Inhinyeryang Software
Median $400K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Operasyon ng Negosyo
$109K
Analista ng Data
$116K
Siyentipiko ng Data
$132K
Human Resources
$85.4K
Teknologist ng Impormasyon (IT)
$11.6K
Legal
$106K
Marketing
$106K
Disenyer ng Produkto
$174K
Manager ng Produkto
$99.5K
Manager ng Proyekto
$189K
Iskedyul ng Vesting

10%

TAON 1

15%

TAON 2

15%

TAON 3

15%

TAON 4

15%

TAON 5

15%

TAON 6

15%

TAON 7

Uri ng Stock
RSU

Sa Interactive Brokers, ang RSUs ay sumusunod sa 7-taong iskedyul ng vesting:

  • 10% nag-vest sa 1st-TAON (10.00% taunan)

  • 15% nag-vest sa 2nd-TAON (15.00% taunan)

  • 15% nag-vest sa 3rd-TAON (15.00% taunan)

  • 15% nag-vest sa 4th-TAON (15.00% taunan)

  • 15% nag-vest sa 5th-TAON (15.00% taunan)

  • 15% nag-vest sa 6th-TAON (15.00% taunan)

  • 15% nag-vest sa 7th-TAON (15.00% taunan)

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Interactive Brokers ay Manager ng Inhinyeryang Software na may taunang kabuuang bayad na $400,000. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Interactive Brokers ay $160,026.

