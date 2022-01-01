Interactive Brokers Mga Sweldo

Sa Interactive Brokers, ang RSUs ay sumusunod sa 7-taong iskedyul ng vesting:

10 % nag-vest sa 1st - TAON ( 10.00 % taunan )

15 % nag-vest sa 2nd - TAON ( 15.00 % taunan )

15 % nag-vest sa 3rd - TAON ( 15.00 % taunan )

15 % nag-vest sa 4th - TAON ( 15.00 % taunan )

15 % nag-vest sa 5th - TAON ( 15.00 % taunan )

15 % nag-vest sa 6th - TAON ( 15.00 % taunan )