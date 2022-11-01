Direktoryo ng mga Kumpanya
Intelcom
Nagtatrabaho Dito? I-claim ang Inyong Kumpanya

Intelcom Mga Sweldo

Ang sahod ng Intelcom ay mula $60,476 sa kabuuang kompensasyon bawat taon para sa isang Information Technologist (IT) sa mababang hanay hanggang $105,874 para sa isang Manager ng Software Engineering sa mataas na hanay. Ang Levels.fyi ay nagitipon ng anonymous at verified na mga sweldo mula sa kasalukuyan at dating empleyado ng Intelcom. Huling na-update: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inhinyero ng Software
Median $82.1K
Information Technologist (IT)
$60.5K
Manager ng Software Engineering
$106K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Hindi mo makita ang inyong posisyon?

Maghanap ng lahat ng sahod sa aming pahina ng kompensasyon o idagdag ang inyong sahod upang makatulong na ma-unlock ang pahina.


Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod na naiulat sa Intelcom ay Manager ng Software Engineering at the Common Range Average level na may taunang kabuuang bayad na $105,874. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Intelcom ay $82,130.

Itinampok na Trabaho

    Walang itinampok na trabaho para sa Intelcom

Kaugnay na mga Kumpanya

  • Intuit
  • Spotify
  • PayPal
  • Roblox
  • Uber
  • Tingnan lahat ng kumpanya ➜

Iba pang Resources