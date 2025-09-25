Integrant Manager ng Software Engineering Sahod

Direktoryo ng mga Kumpanya
Ang average na Manager ng Software Engineering kabuuang kompensasyon in Egypt sa Integrant ay mula EGP 2.21M hanggang EGP 3.15M bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Integrant. Huling na-update: 9/25/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

EGP 2.51M - EGP 2.85M
Egypt
Karaniwang Range
Posibleng Range
EGP 2.21MEGP 2.51MEGP 2.85MEGP 3.15M
Karaniwang Range
Posibleng Range

Kailangan lang namin ng 3 pa Manager ng Software Engineering mga submissions sa Integrant para ma-unlock!

Mag-imbita ng mga kaibigan at komunidad mo para magdagdag ng mga sahod nang anonymous sa loob lang ng 60 segundo. Mas maraming data ay nangangahulugang mas magandang insights para sa mga job seeker tulad mo at sa aming komunidad!

Ano ang mga antas ng karera sa Integrant?

Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Manager ng Software Engineering sa Integrant in Egypt ay may taunang kabuuang bayad na EGP 3,145,538. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Integrant para sa Manager ng Software Engineering role in Egypt ay EGP 2,212,539.

