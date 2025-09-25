Direktoryo ng mga Kumpanya
Intapp
Intapp Accountant Sahod

Ang average na Accountant kabuuang kompensasyon in United Kingdom sa Intapp ay mula £44.8K hanggang £65.1K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Intapp. Huling na-update: 9/25/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

£50.9K - £59.1K
United Kingdom
Karaniwang Range
Posibleng Range
£44.8K£50.9K£59.1K£65.1K
Karaniwang Range
Posibleng Range

£121K

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Sa Intapp, ang Mga grant ng stock/equity ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (2.08% buwanang)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (2.08% buwanang)



Mga Madalas na Tanong

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Accountant sa Intapp in United Kingdom ay may taunang kabuuang bayad na £65,077. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Intapp para sa Accountant role in United Kingdom ay £44,843.

