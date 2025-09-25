Direktoryo ng mga Kumpanya
Intact Financial Corporation
  • Data Science Manager

  • Lahat ng Data Science Manager na Sahod

Intact Financial Corporation Data Science Manager Sahod

Ang median na Data Science Manager kompensasyon in Canada package sa Intact Financial Corporation ay umabot sa CA$178K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Intact Financial Corporation. Huling na-update: 9/25/2025

Gitna ng Pakete
company icon
Intact Financial Corporation
Data Science Manager
Montreal, QC, Canada
Kabuuan bawat taon
CA$178K
Antas
-
Pangunahing Sahod
CA$155K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$22.7K
Mga taon sa kumpanya
1 Taon
Mga taon ng karanasan
16 Mga Taon
Ano ang mga antas ng karera sa Intact Financial Corporation?

CA$225K

Pinakabagong mga Pagsusumite ng Sahod
Kumpanya

Lokasyon | Petsa

Pangalan ng Antas

Tag

Mga Taon ng Karanasan

Kabuuan / Sa Kumpanya

Kabuuang Kompensasyon

Base | Stock (taon) | Bonus
Walang nahanap na sahod
Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Data Science Manager at Intact Financial Corporation in Canada sits at a yearly total compensation of CA$202,131. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intact Financial Corporation for the Data Science Manager role in Canada is CA$175,088.

Iba pang Resources