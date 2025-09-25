Direktoryo ng mga Kumpanya
Instacart
  • Sahod
  • Product Design Manager

  • Lahat ng Product Design Manager na Sahod

Instacart Product Design Manager Sahod

Ang average na Product Design Manager kabuuang kompensasyon in Canada sa Instacart ay mula CA$163K hanggang CA$237K bawat year. Tingnan ang basic salary, stock, at bonus breakdowns para sa mga kabuuang kompensasyon package ng Instacart. Huling na-update: 9/25/2025

Karaniwang Kabuuang Kompensasyon

CA$187K - CA$213K
Canada
Karaniwang Range
Posibleng Range
CA$163KCA$187KCA$213KCA$237K
Karaniwang Range
Posibleng Range

CA$226K

Iskedyul ng Vesting

25%

TAON 1

25%

TAON 2

25%

TAON 3

25%

TAON 4

Uri ng Stock
RSU

Sa Instacart, ang RSUs ay sumusunod sa 4-taong iskedyul ng vesting:

  • 25% nag-vest sa 1st-TAON (25.00% taunan)

  • 25% nag-vest sa 2nd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 3rd-TAON (6.25% quarterly)

  • 25% nag-vest sa 4th-TAON (6.25% quarterly)

50%

TAON 1

50%

TAON 2

Uri ng Stock
RSU

Sa Instacart, ang RSUs ay sumusunod sa 2-taong iskedyul ng vesting:

  • 50% nag-vest sa 1st-TAON (50.00% taunan)

  • 50% nag-vest sa 2nd-TAON (12.50% quarterly)



Mga Madalas na Tanong

The highest paying salary package reported for a Product Design Manager at Instacart in Canada sits at a yearly total compensation of CA$237,105. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Instacart for the Product Design Manager role in Canada is CA$162,758.

